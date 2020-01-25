Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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