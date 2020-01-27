Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira ödenek talimatı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira ödenek talimatı
6 saat önce
Elazığ Sivrice'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarının 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:10 Kaynak: AA
Elazığ Sivrice'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarının 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.
Böylelikle, Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı.
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