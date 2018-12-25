Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik ve Doğal Gazda İndirim Müjdesi (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik ve Doğal Gazda İndirim Müjdesi (2)

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik ve Doğal Gazda İndirim Müjdesi (2), System.String[]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük, orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk indirime gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Vatandaşlara ve iş dünyasına yönelik bazı müjdeleri paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük, orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk indirime gidiyoruz. Elektrik ve doğal gaz indirimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz"

İş dünyasına da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçireceklerini bildiren Erdoğan, "İlk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Hala 51 ilimizde ve iki ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olacaktır. Ayrıca sigorta prim teşviki uygulaması önümüzdeki yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacaktır. Bu teşviklerin de iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Asgari ücretin 2 bin 20 TL olması

Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücretin 2019 yılı için net olarak 2 bin 20 TL olarak belirlediğini anımsatarak, "Nasıl buldunuz? Oylayalım, kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zaten işveren, işçi bütün sendikalar burada adeta ittifakla kararı aldılar ve Bakanımız da açıklamayı yaptı. Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakam evli ve çocuklu olma durumuna göre daha da yükselebiliyor. Bu rakam asgari ücretin yüzde 26'nın üzerinde bir yükselişle, yani bu artış çok çok önemli. Bay Kemal'in bunu çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz. Net 417 lira arttığını gösteriyor. İşçilerimiz ve işverenlerimiz için olabilecek en iyi rakamı belirlemek amacıyla yürütülen uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu rakamın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece yeni yılın hamdolsun bu müjdelerle karşılanmış olması bütün hanelere de inşallah sevinç ve bereket getirmiş olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:37 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Politika
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