Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı Açıklaması
01.02.2021 17:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlı olduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlı olduklarını bildirdi.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen, seri üretim dünyanın ilk 4. seviye elektrikli sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Atak Electric'in özelliklerinin yer aldığı infografiğe de yer verdi.
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