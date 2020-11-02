Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun....
02.11.2020 17:56
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" - ANKARA
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