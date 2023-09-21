Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Elon Musk" açıklaması: Tesla'nın Türkiye'de yatırım gerçekleştirmesi konusunu görüştük, bir çalışma yapılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Elon Musk" açıklaması: Tesla'nın Türkiye'de yatırım gerçekleştirmesi konusunu görüştük, bir çalışma yapılacak

Son Güncelleme: 21.09.2023 21:20

New York'taki Türkevi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la görüşmesinde Tesla'nın Türkiye'ye fabrika kurup kurmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir Teknofest'e davet ettim. İzmir Teknofest'e de büyük ihtimalle gelecek." dedi.

Elon Musk'la Türkevi'nde yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir Teknofest'e davet ettim. İzmir Teknofest'e de büyük ihtimalle gelecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Elon Musk' açıklaması: Tesla'nın Türkiye'de yatırım gerçekleştirmesi konusunu görüştük, bir çalışma yapılacak

ERDOĞAN, MUSK'LA GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Elon Musk'la yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin konuştu. Tesla'nın Türkiye'de gerçekleştireceği yatırıma ilişkin çalışma yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "New York'ta çok önemli görüşmeler yaptınız. En dikkat çeken görüşmelerden biri de Elon Musk ile yaptığınız görüşmeydi. Tesla'nın Türkiye'de bir fabrika kurması konuşulmuş aranızda. Bu konuda somut bir takvim var mı? İkincisi bir uydu projesi de gündeme gelmiş görüşmenizde. Bu konuda bir somut gelişme var mı? Bir de küçük çocuğuyla geldi. Onu nasıl karşıladınız?" sorusunu yanıtladı.

"TESLA YATIRIMI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILACAK"

Erdoğan, şunları söyledi: "Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir Teknofest'e davet ettim. İzmir Teknofest'e de büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı. "Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir Teknofest'e katılmaya çalışacağım." dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir Teknofest'i olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Elon Musk' açıklaması: Tesla'nın Türkiye'de yatırım gerçekleştirmesi konusunu görüştük, bir çalışma yapılacak

"TÜRKİYE'NİN İHA VE SİHA'LARINI BAŞARILI BULDUĞUNU SÖYLEDİ"

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattı. Ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında elde ettiği başarıların farkında ve bilincinde. Bu da yatırımlarını Türkiye'ye taşıması için itici güç olacaktır. Sadece Musk değil, bu konulardaki başarılarımızı artık bütün dünya takdir ediyor. Akıncımız, Kaanımız, Kızılelmamız, ATAK'tan Hürküş'a varıncaya kadar her adım çok yakından izleniyor ve ses getiriyor. Sadece savunma sanayi sektöründe olanlar değil, ülkelerin halklarına varıncaya kadar attığımız adımların ne kadar ilgiyle izlendiğini görmek bizi memnun ediyor. Azerbaycan'da gerçekleştirilen Teknofest'te yerli ve milli teknolojilerimizin ne kadar bilindiğini ve milletimizi gururlandırdığına şahit olduk."

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Son Dakika Otomobil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Elon Musk' açıklaması: Tesla'nın Türkiye'de yatırım gerçekleştirmesi konusunu görüştük, bir çalışma yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Elon Musk" açıklaması: Tesla'nın Türkiye'de yatırım gerçekleştirmesi konusunu görüştük, bir çalışma yapılacak - Son Dakika
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