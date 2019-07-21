Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.
Erdoğan görüşmede, Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Süleyman Arif Emre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:36 Kaynak: AA
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