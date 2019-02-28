Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Atlete Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki altın madalya kazanarak Türkiye'nin adını ilk sıraya yazdıran milli atlet Zübeyde Süpürgeci'yi gönderdiği telgrafla tebrik etti.

24-27 Şubat 2019 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenen 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'ndan sevindirici haberler geldi. Milli takımda yer alan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı milli sporcuları madalyalarla yurda dönüyor. Bağcılarlı engelli sporculardan Zübeyde Süpürgeci, 100 metre ve 400 metre koşularında birinci olarak altın, 800 metrede ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

"Altın madalya kazanarak milletimizin göğsünü kabarttınız"

Hamide Doğangün ise katıldığı 100 metre ve 400 metre koşuda ikinci gelerek gümüş madalya kazandı. Bağcılarlı sporculardan Zeynep Acet 100 metrede 4., Nurşah Usta ise 100 metrede 6. Olarak koşuyu tamamladı. Birleştirilmiş sınıflarda yarışan Hamza Doğan ise gülle atma F46 branşında 12.53 metre ile en iyi derecesini yaparak dünya ve olimpiyat barajını geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na gönderdiği telgrafla turnuvada iki altın madalya kazanan milli atlet Zübeyde Süpürgeci'yi tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milletimizin göğsünü kabarttınız. Gurur duyduğumuz bu anlamlı başarınız dolayısıyla sizi gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum''