Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Basketbolcuya Sosyal Medyadan Davet
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan kendisine mesaj gönderen engelli basketbolcunun mesajına kayıtsız kalmayarak, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima' Ankara mitingimize bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, sosyal medyadan kendisine mesaj gönderen engelli basketbolcunun mesajına kayıtsız kalmayarak, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima' Ankara
mitingimize bekliyorum." diye davette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bugün Ereğli ve Sakarya
'nın ardından düzenlediği Kocaeli
mitingine merhum sanatçı Kayahan
'ın "Bir Aşk Hikayesi
" şarkısıyla başladı. Erdoğan'ın mitinge katılan on binlerce kişiyle beraber şarkıya eşlik ettiği görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Twitter
hesabından paylaştı. Keçiören
Belediyesi Güçlü Eller tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncusu Ebru Çam ise Fahrettin Altun'un paylaşımını alıntılayarak "Off Başkanım RT_Erdogan bu nasıl duygusal bi ortam böyle.. Üzüldüm valla orda olmadığıma gözlerim doldu." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Ebru Çam mesajında "Bir Aşk Hikayesi" şarkısında geçen "bu güller senin için, bu gönül ikimizin..." dizelerine de yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ebru Çam'ın mesajına "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima' Ankara mitingimize bekliyorum." diye karşılık verdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:01 Kaynak: İHA
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