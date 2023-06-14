Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli, engelli yakını ve yaşlılara müjde: Temmuz aylıklarını erken ödeyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli, engelli yakını ve yaşlılara müjde: Temmuz aylıklarını erken ödeyeceğiz

14.06.2023 23:48

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren bir müjde verdi. Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferinin ardından belirlediği yeni kabine ile 2. toplantısını gerçekleştirdi. Beştepe'de gerçekleştirilen ve 8 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, engelli, engelli yakını ve yaşlılar için müjdeli bir haber verdi.

"1,4 MİLYON KARDEŞİMİZİ BAYRAMDAN ÖNCE SEVİNDİRİYORUZ"

Erdoğan, "Biz bu milletin hizmetkarıyız. Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalara başladı. Görüşmeler yapıcı şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir seviyede olacak. Memur artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz." dedi.

"KİME NE SÖZ VERDİYSEK TEK TEK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri 30 senedir hangi makamda olursak olalım duruşumuzu korumayı başardık. Gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekle kararlıyız. Gençlerimizden kamu görevlilerine, depremzedelerimize kadar kime neyi taahhüt etmişsek inşallah tek tek gerçekleştireceğiz."

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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