Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu

21.04.2021 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da katıldığı televizyon programında kendisine yönelik tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da katıldığı televizyon programında kendisine yönelik tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Altay'ın 20 Nisan'da bir televizyon programında, "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki, umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." dediği belirtildi.

Dilekçede, merhum Adnan Menderes'in darbeciler tarafından katledilen bir başbakan olduğu, Menderes'in idam edilmesinin milletin vicdanında derin yaralar açtığı kaydedildi.

Vesayet odaklarının da Menderes'in akıbetiyle, seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği belirtilen dilekçede, "(Menderes'in akıbeti) vesayet odakları ve onlara destek veren siyasetçiler tarafından olağanlaştırılmaya çalışılan bir tehdit ifadesidir. Son altmış yılda, siyasetçilere ve ülkeyi yöneten sivil idarecilere demokrasi dışı yöntemlerle istikamet vermeye çalışan odakları da bu tehdit ifadesine çokça başvurmuşlardır." denildi.

Dilekçede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "tehdit" suçunu düzenleyen 106. maddesinin ilk fıkrasında, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit eden kişinin, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

"Altay'ın şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanını, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suç işlediği" kaydedilen dilekçede, "Son olarak soruşturma yürütülen '104 Amiral Bildirisi'nde de 'aksi halde' ile başlayan cümlenin vurgulamaya çalıştığı akıbet de 'Menderes'in akıbeti'dir. 104 amiral bildirisinde örtülü olarak vurgulanan akıbet, Engin Altay tarafından açıkça ifade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, bildirinin muhtevası ile Engin Altay'ın açıklamaları arasındaki benzerliğin dikkati çekici olduğu belirtilerek, şikayete konu açıklamalar ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Engin Altay, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika

Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Milan, Milan, "Süper Lig'den çekiliyoruz ama yeni oluşumun hazırlığındayız" bildirisiyle bir kaos ateşi daha yaktı         
14:41
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi         
14:34
Avrupa Süper Ligi'nden 8 takım çekildi, cepheyi terk etmeyen 4 takım kaldı Avrupa Süper Ligi'nden 8 takım çekildi, cepheyi terk etmeyen 4 takım kaldı         
14:08
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu         
13:53
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi         
12:34
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 15:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei