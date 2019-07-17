Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil saldırısına kınama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil saldırısına kınama

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil saldırısına kınama, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."
(İHA)
Recep Tayyip Erdoğan, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
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