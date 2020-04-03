Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a özel selam - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a özel selam - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a özel selam

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dadaşlara selamını Başkan Mehmet Sekmen'le iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a özel selam, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dadaşlara selamını Başkan Mehmet Sekmen'le iletti. Erdoğan, her halin geçici olduğuna vurgu yaparak, "Bu günler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptığımız hizmetler, milletimize verdiğimiz destekler konuşulacaktır" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla gerçekleştirdiği belediye başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Korona virüs salgınıyla mücadele noktasında Erzurum'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Sekmen, söz konusu sürecin çok titiz bir biçimde yönetildiğinin altını çizerek, "Şehrimizin merkez ve diğer tüm ilçelerinde salgınla çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz" dedi.


Başkan sekmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum brifingi


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum'da son 20 gün içerisinde yoğun bir dezenfeksiyon çalışması yürütüldüğü bilgisini veren Başkan Mehmet Sekmen, gerek kamu, gerek ticari ve gerekse sosyal tüm ortak kullanım alanlarının ilaçlandığını belirterek, bu çalışma kapsamında bugüne kadar toplamda 2 milyon metrekarelik alanı dezenfekte ettiklerini bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da Covıd-19 salgınına karşı tam bir seferberlik halinin bulunduğuna dikkati çekerek, süreçte 65 yaş üstü vatandaşlarla ihtiyaç sahibi ailelerin de göz ardı edilmediğini söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; "Yaşlı vatandaşlarımızın ikametlerine günde iki öğün sıcak yemek ulaştırıyor, tüm ihtiyaçlarını kurduğumuz özel ekiplerimiz aracılığıyla gideriyoruz. Günün 24 saati hizmet veren çağrı merkezimizle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını anında gideriyor, ilçe belediyelerimizle birlikte süreci koordineli bir biçimde yönetiyoruz" bilgisini verdi.


Dadaşlara hususi selamını iletti


COVID-19 salgınına karşı Erzurum'da alınan tedbirleri ve sergilenen mücadeleyi Başkan Sekmen'den tüm ayrıntılarıyla öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu doğrultuda emeği geçen herkese teşekkür etti. Hususi selamını Dadaşlara Başkan Sekmen'le ileten Erdoğan, konuşmasında her halin geçici olduğunun altını çizerek, "Benim Dadaş kardeşlerim bilsin ki; hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz bu hal de geçidir. Bu günler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptığımız hizmetler, milletimize verdiğimiz destekler ve bu büyük mücadelemiz konuşulacaktır" ifadesini kullandı.


"Bu günler mihnet değil, fırsattır"


Belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, şunları kaydetti: "Hayırla yad edilmek için bu günleri mihnet değil, fırsat bilip milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız. Milletimiz göz boyamaya çalışanlarla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. AK Parti olarak; bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bu salgın döneminde de uğratmayacağız." - ERZURUM

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:49 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı         
17:43
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 22:04:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a özel selam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]