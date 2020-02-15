Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski başkanlara teşekkür mektubu - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski başkanlara teşekkür mektubu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski başkanlara teşekkür mektubu

6 saat önce

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İlçe Başkanlarına gönderdiği teşekkür mektuplarını kendilerine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski başkanlara teşekkür mektubu, System.String[]

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İlçe Başkanlarına gönderdiği teşekkür mektuplarını kendilerine takdim etti.


AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğunu söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var," Önceki dönemlerde kutlu davamızda İlçe Başkanlığı görevinde bulunan yol arkadaşlarımız başta Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan olmak üzere Ahmet Çayır, Mehmet Baş, Mustafa Şen ve Salim Turası'ya Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, bugüne kadar verdiği emeklerden ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine yazdığı teşekkür mektuplarını takdim ettik. Şahsım ve teşkilatım adına bu zamana kadar görev almış değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Hisarcık, Ali Var, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden sözler: Ülkemizde seçime girse kazanır
AK Partililerle kavga eden İYİ Partili vekil: Dövecek misiniz? 250 kişisiniz, biz 7 kişiyiz hadi buyurun Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abimiz" dediği Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Genelkurmay Başkanlığın döneminde kaç FETÖ'cü ihraç ettiniz?

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:02:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski başkanlara teşekkür mektubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]