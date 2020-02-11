Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına teşekkür mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına teşekkür mektubu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına teşekkür mektubu

6 saat önce

AK Parti'de görev yapmış eski il başkanlarıyla sık sık bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ilçe başkanlarına da mektup göndererek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına teşekkür mektubu, System.String[]

AK Parti'de görev yapmış eski il başkanlarıyla sık sık bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ilçe başkanlarına da mektup göndererek teşekkür etti.


AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eski ilçe başkanlarına gönderilen teşekkür mektuplarını teslim etti. Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe başkanlarına fedakarca ve özverili bir şekilde çalışma yapan ilçe başkanlarına teşekkür ederek, "AK Parti'de yeni ve eski diye bir kavram yok, sadece görev değişikliği var. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Hep birlikte, milletimiz ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için umut ışığı haline gelmiş bir davaya hizmet ediyoruz" diyen Erdoğan, "Bu dava, sizin gibi yüreğinde büyük Türkiye idealini taşıyan teşkilat mensuplarımızın omuzlarında yükseliyor ve inşallah yükselmeye de devam edecek. Üstlendiği vazifelerin öneminin bilincinde olan sizler gibi dostlarımız ile omuz omuza çalışmayı nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır" ifadelerini kullandı.


AK Parti'nin gücünü birlik ve beraberliğinden aldığını ifade eden Erdoğan, "Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla herkesin elini taşın altına soktuğu bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu süreçte kimi zaman önemli sorumluluklar üstlenmemiz, kimi zaman fedakarlıklar yapmamız gerekebiliyor. Demokrasimizin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için 'Güçlü Türkiye' sevdasıyla görev yaparak göstermiş olduğumuz fedakarlık ve özveri için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarımızda Yüce Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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