Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına mektup - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz AK Parti'de görev yapmış eski ilçe başkanlarına Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgesini verdi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın AK Parti'de görev almış eski ilçe başkanlarına mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı görev yapmış ilçe başkanlarına teşekkür etti." denildi.