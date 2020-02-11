Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına mektup - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına mektup - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına mektup

7 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz AK Parti'de görev yapmış eski ilçe başkanlarına Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski ilçe başkanlarına mektup, System.String[]

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz AK Parti'de görev yapmış eski ilçe başkanlarına Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgesini verdi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın AK Parti'de görev almış eski ilçe başkanlarına mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı görev yapmış ilçe başkanlarına teşekkür etti." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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