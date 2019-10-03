Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı

9 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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