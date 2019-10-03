Cumhurbaşkanı erdoğan'dan etnospor mesajı
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan, '4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:19 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda başlayan, '4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter
'dan yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın' etiketini de paylaşımına ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile memleketine döndü, 10 milyon euroluk yatırım yaptı Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu Allyson Felix, Usain Bolt'un altın madalya rekorunu kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu