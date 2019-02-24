Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ev Ziyareti
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eve gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sakinleri ile sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafirlerden detaylar Kahve ikramı HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti mitinginin ardından bir vatandaşın evini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:13 Kaynak: AA
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