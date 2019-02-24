Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ev Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ev Ziyareti

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eve gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sakinleri ile sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafirlerden detaylar Kahve ikramı HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti mitinginin ardından bir vatandaşın evini ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eve gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sakinleri ile sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafirlerden detaylar
Kahve ikramı HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti mitinginin ardından bir vatandaşın evini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:13 Kaynak: AA

AK Parti, Hatay, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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