Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ev Ziyareti
48 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın evine ziyarette bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bir vatandaşın evine ziyarette bulundu.
Erdoğan, Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Kurban Kurtoğlu adlı vatandaşın evine gitti.
Kurtoğlu ailesiyle çay içen Erdoğan, aile fertleriyle bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:19 Kaynak: AA
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