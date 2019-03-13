Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ev Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ev Ziyareti

48 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın evine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ev Ziyareti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın evine ziyarette bulundu.

Erdoğan, Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Kurban Kurtoğlu adlı vatandaşın evine gitti.

Kurtoğlu ailesiyle çay içen Erdoğan, aile fertleriyle bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:19 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
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