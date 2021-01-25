Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi

25.01.2021 19:02

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında, yeni konutları gezdi, ev ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında, yeni konutları gezdi, ev ziyareti gerçekleştirdi.

Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle şehri havadan inceledikten sonra depremin 1. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Erkaya Yırık ile birlikte yeni yapılan konutları gezerek inceledi. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu.

Ziyaret sonrasında konutların bulunduğu bölgeden ayrılan Erdoğan'ın açılışı yapılacak olan İpek Yolu Gençlik Merkezi'ne geçiş yapacağı belirtildi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi - Son Dakika


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