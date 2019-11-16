Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması (1)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması (1)

6 saat önce

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması (1), System.String[]

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik.  İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." dedi.


Cumhurbaşkanı, Silivri, EYT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı
Alman basını, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef aldı: Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:25:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]