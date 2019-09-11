Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı
2 saat önce
Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.
Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor