Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı

2 saat önce

Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı, System.String[]

Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:15 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi
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