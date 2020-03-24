Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.


HASTANEDEN AÇIKLAMA


Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.


Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iki isme sosyal medya üzerinden moral vermek için harekete geçmişti.


"BİRLİKTE YENECEĞİZ!"


Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle paylaşım yapan sarı kırmızılı ekip, her gün yaptığı günaydın paylaşımında bu sabah Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yer verildi.


Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Galatasaray, bu fotoğrafa da #BirlikteYeneceğiz! etiketini eklendi.


Söz konusu paylaşım taraflı tarafsız futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce geçmiş olsun mesaj bırakıldı.


Fatih Terim'in kızı Buse Terim, babasıyla ilgili açıklama yapmıştı...

Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:51 

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