Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fidan dikme' çağrısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fidan dikme' çağrısı

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fidan dikme' çağrısı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım'da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:19 Kaynak: DHA
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