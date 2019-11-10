Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fidan dikme' çağrısı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:24 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım'da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.
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