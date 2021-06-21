Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.