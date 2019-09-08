Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, voleybol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 00:20:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]