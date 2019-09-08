Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları."
(İHA)
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