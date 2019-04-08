Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklama

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, "Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklama, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, "Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK'ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail Başbakanını Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptığı bir şey yok. 48'de bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. BM kararlarına aykırıdır. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:21 Kaynak: İHA

İsrail, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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