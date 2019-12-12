Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız."(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız."
(İHA)
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