Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız Soykırımına Şemalı Örnek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız Soykırımına Şemalı Örnek

32 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Fransız tarihinden soykırım ve işgal örnekleriyle cevap verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız Soykırımına Şemalı Örnek, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Fransız tarihinden soykırım ve işgal örnekleriyle cevap verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan A Haber ortak yayınında sözde Ermeni soykırımı bahanesiyle ülkemizi suçlayan Fransa Cumhurbaşkanına Fransız tarihinden soykırım ve işgal örnekleriyle cevap verdi" dedi. Altun, ayrıca şemayı da yayımladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Fransa, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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