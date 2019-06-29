Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" değerlendirmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" değerlendirmesi

18 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi değerlendirmesi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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