Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" değerlendirmesi
18 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:35 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor
Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok
Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi
Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer