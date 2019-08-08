Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa
'nın sahibi olan Galatasaray
Kulübü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor
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