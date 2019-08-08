Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:46 Kaynak: AA
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