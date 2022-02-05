Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Zelenskiy'e teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'nin sosyal medya paylaşımına cevap verdiği mesajında, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.