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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Zelenskiy'e teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Zelenskiy'e teşekkür

05.02.2022 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Zelenskiy'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'nin sosyal medya paylaşımına cevap verdiği mesajında, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Zelenskiy'e teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Zelenskiy'e teşekkür - Son Dakika
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