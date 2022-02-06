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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Giammattei'ye teşekkür - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Giammattei'ye teşekkür

06.02.2022 11:47
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Giammattei'ye teşekkür

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, kalpler birleşince mesafeler anlamını yitirir. İyi dilekleriniz için kendim ve eşim adına teşekkür ediyor, Guatemala halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Giammattei'ye teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Giammattei'ye teşekkür - Son Dakika
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