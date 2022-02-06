Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev, güzel temennileriniz için şahsım ve eşim Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Kardeş Kazakistan halkına selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Tokayev'e teşekkür - Son Dakika