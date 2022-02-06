Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Putin'e teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.