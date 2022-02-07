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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür

07.02.2022 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede, Berdimuhammedov'un kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, "Değerli dostum Berdimuhammedov'a geçmiş olsun temennilerinden ötürü şükranlarımı ifade ediyor, Türkmenistanlı tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

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Gurbanguli Berdimuhammedov, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür - Son Dakika
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