Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede, Berdimuhammedov'un kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.
Erdoğan ayrıca, "Değerli dostum Berdimuhammedov'a geçmiş olsun temennilerinden ötürü şükranlarımı ifade ediyor, Türkmenistanlı tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür - Son Dakika