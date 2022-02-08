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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Burhan'a teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Burhan'a teşekkür

08.02.2022 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Burhan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla kendisi ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla kendisi ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan'a 'geçmiş olsun' temennileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Burhan'a teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Burhan'a teşekkür - Son Dakika
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