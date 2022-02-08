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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Dibeybe'ye teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Dibeybe'ye teşekkür

08.02.2022 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Dibeybe'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye şükranlarımı sunuyor, Libyalı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamid Dibeybe, Dibeybe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Dibeybe'ye teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Dibeybe'ye teşekkür - Son Dakika
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