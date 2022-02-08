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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Halbusi'ye teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Halbusi'ye teşekkür

08.02.2022 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Halbusi'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi??????? ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'ye nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Irak Temsilciler Meclisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Halbusi'ye teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Halbusi'ye teşekkür - Son Dakika
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