Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Halbusi'ye teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi??????? ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'ye nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.