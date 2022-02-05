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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür

05.02.2022 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan siyasi parti liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan siyasi parti liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

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Hizb-i İslami Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan liderlere teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür - Son Dakika
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