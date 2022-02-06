Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Başbakanı Sayın Kazımi'ye geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkür ediyor, tüm Iraklı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Kazımi'ye teşekkür - Son Dakika