Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kazımi'ye teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Başbakanı Sayın Kazımi'ye geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkür ediyor, tüm Iraklı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.