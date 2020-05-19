Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla gençlere mesaj vererek, "Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla gençlere mesaj vererek, "Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yer aldığı videoda mesaj vererek, "Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımı, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" notuyla paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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