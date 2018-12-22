Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere tavsiye
5 saat önce
TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan gençlere seslenerek, "Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" dedi.
TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan gençlere seslenerek, "Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:48
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