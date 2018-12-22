Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere tavsiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere tavsiye

5 saat önce

TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan gençlere seslenerek, "Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere tavsiye, System.String[]
TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan gençlere seslenerek, "Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:48 

Ekonomi
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