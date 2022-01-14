Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Grizu-263A cep uydusu' paylaşımı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX Falcon roketi ile bugün uzaya gönderilen Grizu-263A cep uydusuyla ilgili " Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün uzaya fırlatılan Grizu-263A cep uydusuyla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Haber: ANKARA,