Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e Tebrik Telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş'i telefonla arayarak yeni görevinde başarı diledi.

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