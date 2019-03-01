Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e Tebrik Telefonu
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş'i telefonla arayarak yeni görevinde başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:04 Kaynak: AA
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