Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e Tebrik Telefonu

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e Tebrik Telefonu, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş'i telefonla arayarak yeni görevinde başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Spor
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