Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama dediğim gibi buralarda özellikle bir güvenli bölge ihdasına biz yardımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama dediğim gibi buralarda özellikle bir güvenli bölge ihdasına biz yardımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:19 
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