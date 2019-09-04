Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama dediğim gibi buralarda özellikle bir güvenli bölge ihdasına biz yardımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama dediğim gibi buralarda özellikle bir güvenli bölge ihdasına biz yardımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:19
Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması: Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımların atılması Çekya Başbakanı Andrej Babis, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden alamadı Çekya Başbakanı Babis: Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum "Erdoğan, Çiller'le görüştü" iddiası kulisleri hareketlendirdi