Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaret
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası
çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınında yapımı süren müzeyi ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, çıkışta engelli bir vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:24 Kaynak: AA
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